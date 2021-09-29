مصر.. شقيق شيخ الأزهر يكشف حقيقة مرض الإمام أحمد الطيب

كشف الشيخ محمد الطيب الشقيق الأكبر لشيخ الأزهر أحمد الطيب، أن شقيقه بخير ولا صحة لما تردد عن مرضه أو تعرضه لعمليات جراحية.

وفي تصريح لقناة "TeN"، قال الشيخ محمد الطيب: تعودنا منذ أن تولى مشيخة الأزهر من 10 سنوات على ظهور الأكاذيب، إن كان من جاهل أو حاقد".

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وتابع أن "شيخ الأزهر لم يجر أي عمليات جراحية كما زعم البعض"، لافتا إلى أنه "كان لديه 3 مؤتمرات في إيطاليا، واستغل تواجده في إيطاليا، ليسافر بعدها إلى ألمانيا لإجراء بعض الفحوصات الطبية الروتينية".

ولفت إلى أنه "يتواصل مع شقيقه يوميا"، مشيرا إلى أن "شيخ الأزهر يجري فحوصات على العمود الفقري في ألمانيا".

المصدر: RT