 
مباشر

مصر.. شقيق شيخ الأزهر يكشف حقيقة مرض الإمام أحمد الطيب

أخبار العالم العربي

مصر.. شقيق شيخ الأزهر يكشف حقيقة مرض الإمام أحمد الطيب
Reuters MOHAMED ABD EL GHANY
شيخ الأزهر أحمد الطيب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/redx

كشف الشيخ محمد الطيب الشقيق الأكبر لشيخ الأزهر أحمد الطيب، أن شقيقه بخير ولا صحة لما تردد عن مرضه أو تعرضه لعمليات جراحية.

وفي تصريح لقناة "TeN"، قال الشيخ محمد الطيب: تعودنا منذ أن تولى مشيخة الأزهر من 10 سنوات على ظهور الأكاذيب، إن كان من جاهل أو حاقد".

إقرأ المزيد
مصر.. الأزهر يصدر بيانا عن صحة الشيخ أحمد الطيب بعد علاجه في ألمانيا
مصر.. الأزهر يصدر بيانا عن صحة الشيخ أحمد الطيب بعد علاجه في ألمانيا

وتابع أن "شيخ الأزهر لم يجر أي عمليات جراحية كما زعم البعض"، لافتا إلى أنه "كان لديه 3 مؤتمرات في إيطاليا، واستغل تواجده في إيطاليا، ليسافر بعدها إلى ألمانيا لإجراء بعض الفحوصات الطبية الروتينية".

ولفت إلى أنه "يتواصل مع شقيقه يوميا"، مشيرا إلى أن "شيخ الأزهر يجري فحوصات على العمود الفقري في ألمانيا". 

المصدر: RT

 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا