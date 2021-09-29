تعرّف على السفينة البرتغالية الجانحة في ميناء الجزائر

أعلنت الحماية المدنية في الجزائر عن إنقاذ 17 بحارا كانوا على متن السفينة البرتغالية التي غرق جزء منها بميناء الجزائر، فما ميزات هذه السفينة؟

وصلت سفينة IVAN Ro-Ro البرتغالية منذ يومين إلى ميناء الجزائر قادمة من مالطا.

وتم تصنيع هذه السفينة سنة 1996 وتبحر تحت علم البرتغال، وأعدت للشحن حيث تبلغ طاقتها الاستيعابية 8191 طنا إجماليا.

أما مسودتها الحالية فتبلغ 5.6 متر، فيما يصل طولها الإجمالي (LOA) إلى 100 متر وعرضها إلى 18 مترا.

وقد مرت السفينة قبل وصولها إلى ميناء الجزائر عبر عدد من الوجهات، فرست بميناء إسبانيا في 16 سبتمبر، وفجينوفا بإيطاليا بين 18 و20 من نفس الشهر، لتمر بميناء مالطا يوم 25 الشهر، فالجزائر لتصلها بتاريخ 27 سبتمبر.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية الجزائرية لإنقاذ 17 بحارا كانوا على متن السفينة التي غرق جزء منها.

وأكدت الحماية المدنية في بيان لها أن "وحداتها لولاية الجزائر، تدخلت صباح الأربعاء، من أجل إخراج 17 بحارا كانوا على متن الباخرة.

تدخلت وحداتنا لولاية #الجزائر، صبيحة اليوم على 01 و 24 دقيقة، من أجل إخراج 17 #بحار كانوا على متن #باخرة برتغاليةالمسماة IVAN MADERA كانت مركونة #بميناء_الجزائر بالرصيف رقم 09، بعد ميولها على جانبها الأيمن و تسرب المياه بداخلها، ... يتبعhttps://t.co/MOHtbAoDTMpic.twitter.com/DNWdQz0hb1 — Protection Civile_dz الحماية المدنية الجزائر (@DGPC_CNI) September 29, 2021

وأوضحت أن السفينة كانت راسية بميناء الجزائر عند الرصيف رقم 9، حيث مال جانبها الأيمن وتسربت المياه إلى داخلها.

وأشارت إلى أنه تم نقل 6 بحارة من جنسية فلبينية أصيبوا بجروح طفيفة لمستشفى مصطفى باشا، كما يحتمل وجود شخص واحد مفقود في البحر.

وجندت مصالح الحماية المدنية 9 غطاسين وزورق نصف صلبي في عملية البحث.

المصدر: "الشروق" + RT