السيسي يطمئن على صحة ولي العهد الأردني الحسين بن عبد الله

تلقى العاهل الأردني عبد الله الثاني اتصالا من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اطمأن فيه السيسي على صحة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الذي أصيب بفيروس كورونا.

وأعلن الديوان الملكي الأردني في بيان له الاثنين الماضي عن إصابة الأمير الحسين بن عبد الله الثاني بكورونا.

وأضاف أن أعراضا خفيفة ظهرت على الأمير الذي كان تلقى اللقاح ضد الفيروس، مؤكدا أنه بصحة جيدة.

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وأشار إلى أنه ووفقا للبروتوكول الصحي المتبع في حالة المخالطة من قبل أشخاص قد تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا، سيخضع الملك عبد الله الثاني بن الحسين، والملكة رانيا، للحجر المنزلي الاحترازي لمدة خمسة أيام، علما أن نتائج الفحوصات التي أجرياها كانت سلبية.

المصدر: "عمون" + RT