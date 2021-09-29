وزير خارجية إسرائيل يزور البحرين لافتتاح سفارة تل أبيب في المنامة

يصل وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إلى البحرين في أول زيارة رسمية لوزير إسرائيلي إلى المملكة، لحضور مراسم افتتاح سفارة تل أبيب في المنامة.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية: "بدعوة من نظيره البحريني، سيتوجه وزير الخارجية لابيد إلى مملكة البحرين يوم الخميس، وستكون هذه أول زيارة رسمية لوزير إسرائيلي إلى البلاد".

وأضافت: "سيفتتح وزيرا الخارجية سفارة إسرائيل في المنامة ومن المتوقع أن يوقعا قائمة بالاتفاقيات الثنائية".

وتابعت: "يرافق الوزير لابيد المدير العام لوزارة الخارجية ألون أوشبيز ونائب المدير العام لشؤون الشرق الأوسط وعملية السلام عوديد يوسف".

وكانت إسرائيل والبحرين وقعتا في شهر سبتمبر 2020 اتفاقا على إقامة العلاقات بين البلدين، علما أن السفير البحريني وصل مطلع الشهر الجاري إلى تل أبيب واستلم مهامه.

المصدر: RT + وكالات