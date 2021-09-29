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أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يعتصمون أمام قصر العدل للمطالبة باستمرار التحقيق (فيديو)

أخبار العالم العربي

أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يعتصمون أمام قصر العدل للمطالبة باستمرار التحقيق (فيديو)
Reuters MOHAMED AZAKIR
احتجاج أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت
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اعتصم أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، اليوم الأربعاء، أمام قصر العدل في لبنان، للمطالبة باستمرار التحقيق بعد كف القاضي طارق البيطار عن متابعة ملف التحقيقات.

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ورفع المحتجون لافتات كتب عليها: "لن ننسى"، و"منظومة النيترات ساقطة"، و"وراءكم حتى العدالة".

ويأتي هذا الاحتجاج بعد يومين من تبلغ ​المحقق العدلي​ في ملف ​انفجار مرفأ بيروت،​ القاضي ​طارق البيطار​، بطلب رده عن تحقيقات المرفأ، حيث جرى إلغاء الجلسات التي كانت مقررة لاستجواب العميدين، كميل ضاهر وغسان غرز الدين، في حين أن القاضي البيطار لم يصدر أي تعليق فوري، إذ أنه لا يسمح له بالتحدث لوسائل الإعلام طالما هو يقوم بمهام التحقيق.

المصدر: RT

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