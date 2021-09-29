أردوغان: السلام في سوريا مرتبط بالعلاقات بين روسيا وتركيا
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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أهمية العلاقات بين بلده وتركيا بالنسبة لمساعي تسوية النزاع في سوريا.
وشدد أردوغان، في مستهل لقاء بينه ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سوتشي اليوم الأربعاء على أن السلام في سوريا مرتبط بالعلاقات بين أنقرة وموسكو، مضيفا أن الخطوات التي تتخذهما هتان الدولتان معا إزاء الملف السوري تحظى بأهمية كبيرة.
يتبع..
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