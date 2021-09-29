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واشنطن بعد ترحيبها باستئناف الرحلات بين الأردن وسوريا: نراجع هذا الإعلان

أخبار العالم العربي

واشنطن بعد ترحيبها باستئناف الرحلات بين الأردن وسوريا: نراجع هذا الإعلان
AP Charles Dharapak
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أعلنت الإدارة الأمريكية أن سياساتها إزاء الملف السوري لم تتغير وأنها تراجع الإعلان عن استئناف الرحلات الجوية بين هذا البلد والأردن والذي سبق أن رحبت به مؤخرا.

وجاء هذا الموقف على لسان المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جالينا بورتر، أثناء موجز صحفي عقدته أمس الثلاثاء، ردا على طلب لتوضيح إعلان الوزارة السابق عن ترحيبها باستئناف الرحلات التجارية بين سوريا والأردن.

وأشار الصحفي الذي وجه هذا السؤال إلى أنه ليست هناك علاقات دبلوماسية بين الولايات المتحدة، ولم تكن علاقات حتى الآونة الأخيرة بين سوريا والأردن، متسائلا بشأن ما إذا كان الترحيب الأمريكي باستئناف الرحلات يعكس تغيرا في وضع علاقات الولايات المتحدة مع سوريا.

وصرحت المتحدثة ردا على هذا السؤال، وفقا للنص المنشور على موقع الخارجية الأمريكية: "ليس لدي ما أعلنه عن وضع العلاقات أو أي تغيرات في السياسة، وما أستطيع قوله هو أننا بالتأكيد نراجع هذا الإعلان".

المصدر: RT

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