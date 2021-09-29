ليبيا.. البعثة الأممية تطالب بالإفراج الفوري عن عماد الحاراتي

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها بشأن سلامة رئيس الرابطة الوطنية للشباب، عماد الحاراتي المختطف منذ أيام في ليبيا.

وجاء في بيان صدر عن البعثة ونشر عبر صفحتها على "فيسبوك": "التقارير تفيد بأن مسلحين مجهولين اختطفوا الحاراتي من مكتبه في طرابلس يوم 26 سبتمبر، عقب دعوته لمظاهرات سلمية لدعم إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، ولا يزال مصيره مجهولا".

وشددت البعثة على أن "الحق في حرية التعبير والتجمع أساسي ومحمي بموجب القانون الوطني والدولي"، داعية إلى "الإفراج الفوري عن الحاراتي وإجراء تحقيق سريع وشامل في قضية اختطافه".

وكانت الرابطة الوطنية لدعم الشباب، أعلنت عبر صفحتها على "فيسبوك" عن "إقامة وقفة للمطالبة بالانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها المحدد 24 ديسمبر القادم، وذلك أمام المفوضية العليا للانتخابات ظهر أمس الثلاثاء.

المصدر: الوسط