العراق.. إنقاذ 13 زائرا سقطت حافلتهم في نهر بكربلاء
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أعلنت مديرية الدفاع المدني في العراق إنقاذ 13 زائرا سقطت حافلتهم في نهر الحسينية خلال الزيارة الأربعينية بمحافظة كربلاء.
وذكرت المديرية في بيان صحفي، أن "فرقها أنقذت 13 زائرا بعد غرق باص نوع (هايس) في مياه نهر الحسينية نتيجة عطل ميكانيكي في دواسة الوقود".
وأضافت أن فرقها تمكنت من انتشال سبعة ركاب من النهر بصحة جيدة وإخراج ستة منهم من الحافلة الغارقة ونقلهم إلى مستشفى الحسيني القريب.
المصدر: RT
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