مصر تطلق أول مبادرة من نوعها لتدريب المأذونين على التحقيق في الطلاق

أطلق مفتي الجمهورية المصرية شوقي علام أول مبادرة من نوعها لتدريب المأذونين على التحقيق في الطلاق، قائلا إن مشكلة الطلاق تحتاج لعناية المؤسسات الدينية ومراكز الأبحاث وعلماء النفس.

وأوضح علام أن "المأذون إذا شك في حالة طلاق فلا بد أن يحيل السائل على دار الإفتاء لحل الإشكال. ونحن من جانبنا إذا وقع الطلاق نقول للزوج: لا بد من الذهاب إلى المأذون وتوثيق الطلاق. ولذا، فنحن ننصح المأذونين بضرورة تبصير الناس بمسألة الطلاق وتحذيرهم منه، وبذل المزيد من الجهد للتحقيق في الطلاق".

وأكد أن "فقه الإنجاز هو ترجمة لفقه بناء الإنسان، وهو محور الشريعة الذي يتطلب وضع الخطط المدروسة ثم مراجعة ما تم من أعمال ومشروعات"، مشددا على أنه "لا توجد أي جهة تتدخل في عمل دار الإفتاء المصرية لا بالتصريح ولا بالإشارة".

وعن حكم الانتحار وقيام البعض بتكفير كل منتحر دون معرفة دوافعه، قال المفتي: "الانتحار حرام شرعا؛ والمنتحر واقع في كبيرة من عظائم الذنوب، ولكن يظل على إسلامه في الظاهر، فنحن لا نعلم نيته وحسابه عند الله، ويصلّى عليه ويغسل ويكفن ويدفن في مقابر المسلمين".

المصدر: RT