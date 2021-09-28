الأوقاف المصرية توقف عامليها غير المطعمين ضد كورونا

منعت وزارة الأوقاف المصرية موظفيها من الدخول إلى مقار عملهم دون الخضوع للقاح كورونا، وتقديم الشهادة المثبتة لذلك أو نتيجة فحص PCR سلبية كل ثلاثة أيام.

وقال وزير الأوقاف محمد مختار جمعة: "ديننا الحنيف، وجهنا إلى الحفاظ على جميع المرافق العامة، ونهانا عن المساس أو الإضرار بها أو التعدي عليها بأي نوع من أنواع التعدي، بل إنه دعا إلى تعظيم أمر هذه المنافع العامة".

المصدر: "الوطن"