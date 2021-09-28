السعودية.. سائق شاحنة متهور ينهي حياة 4 أشخاص ويصيب 9 آخرين بالمدينة المنورة (فيديو)

ذكرت صحيفة "الرياض" أن سائق شاحنة متهورا قتل 4 أشخاص في المدينة المنورة إثر اصطدام شاحنته بمركبات متوقفة على الإشارة الضوئية على طريق الإمام علي بن أبي طالب بالدائري الثاني.

وأوضح المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي أن عمليات الهيئة بالمنطقة 997 تلقت في تمام الساعة 12:39 من ظهر يوم الثلاثاء بلاغا يفيد بوقوع حادث في تقاطع طريق على بن أبي طالب مع طريق الملك عبد الله (الدائري الثاني) ناتج عن اصطدام شاحنة بعدد من المركبات المتوقفة في إشارة مرور، مؤكدا أنه تم توجيه 6 فرق إسعافية وعنايات متقدمة والقيادة الميدانية على الفور.

وقال السهلي إنه عند وصول الفرق الإسعافية للموقع والبدء بإجراءات الفرز الإسعافي اتضح وجود 13 حالة تم تصنيفها بالشكل التالي: 4 وفيات و9 إصابات، حيث تم إسعاف المصابين ونقلهم لأقرب مستشفى.

وأشارت صحيفة "عكاظ" إلى أن سائق الشاحنة وهو باكستاني الجنسية انطلق من مركز ضاع في قريضة على مدخل المدينة المنورة وتم رصد السيارة مسرعة بشكل كبير عن طريق إحدى الكاميرات.

وأكدت أنه يجرى التحقيق معه لمعرفة أسباب عدم سيطرته على الشاحنة.

وتداول مدونون ونشطاء فيديو من مسرح الحادث كشف أن السائق كان يقود الشاحنة بسرعة عالية ولم يكبحها حتى ارتطمت بالسيارات المركونة.

المصدر: وسائل إعلام سعودية