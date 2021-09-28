الدبيبة يلتقي قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا

التقى رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا الجنرال ستيفان تاونسند في طرابلس، حيث جرى مناقشة تطورات الوضع الأمني في ليبيا.

وأفادت السفارة الأمريكية لدى ليبيا في تغريدة على "تويتر" بأن اللقاء الذي جرى بحضور سفير الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، تطرق إلى كيفية جعل الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر خطوة مهمة نحو استقرار ليبيا على المدى الطويل في ظل حكومة وطنية منتخبة واستقرار إقليمي بدون تدخل أجنبي.

زار قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا الجنرال تاونسند والمبعوث الأمريكي الخاص والسفير في #ليبيا نورلاند، #طرابلس اليوم مع التركيز على الكيفية التي ستدعم بها انتخابات 24 ديسمبر مسار البلاد نحو مزيد من الاستقرار والوحدة، لا سيما في قطاع الأمن. https://t.co/X4HP8JcycYpic.twitter.com/HHeQNc9msF — U.S. Embassy - Libya (@USAEmbassyLibya) September 28, 2021

يشار إلى أن القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا (USAFRICOM)، تضم قوات مقاتلة موحدة تحت إدارة وزارة الدفاع الأمريكية ومسؤولة عن العمليات العسكرية والعلاقات العسكرية مع 53 دولة إفريقية عدا مصر.

المصدر: RT