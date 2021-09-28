عائلة نزار بنات تتهم الأمن الفلسطيني بالتعرض لأفرادها

اتهمت عائلة الناشط الفلسطيني المغدور نزار بنات قوات الأمن الفلسطينية بالتعرض لأفرادها ومحاولة تخويفهم، معلنة تعليق مشاركة فريقها القانوني في جلسات محاكمة المتهمين بقتل نزار.

وأشارت العائلة في بيان وزعته اليوم الثلاثاء، إلى قيام من وصفته بـ"مجاميع أجهزة السلطة" باحتجاز حسين مجدي بنات، مرافق نزار بنات، بطريقة عنيفة وفي نفس المنزل الذي قتل فيه نزار، كما تساءلت أين كانت "هذه المجاميع" عند إطلاق النار على منزل نزار وترويع زوجته وأطفاله.

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وقال البيان إنه نتيجة لسلوك "منظومة العصابة والتي تسمى (السلطة) المستمر في التضليل والتسويف والمماطلة والضغط على عائله بنات والمساس بها فإننا نعلن تعليق مشاركة وحضور ممثل العائلة الأستاذ غاندي الربعي وجميع أعضاء الفريق القانوني عن حضور جلسات المحاكمة".

ووعدت العائلة بـ"توزيع ونشر الملف الجنائي والخاص بعملية اغتيال زار بنات على جميع وسائل الإعلام والسفارات ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية"، محملة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس "المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياه وصحه ابننا حسين مجدي بنات".

وبدأت السلطة الفلسطينية أمس الاثنين محاكمة 14 عنصرا من الأجهزة الأمنية الفلسطينية بتهمة المشاركة في مقتل نزار بنات بمنزله في مدينة الخليل في 24 يونيو الماضي.

المصدر: RT