مصر تتعاقد على 1000 سيارة إسعاف جديدة

توجهت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد إلى ألمانيا، برفقة مستشار السيسي للشؤون الصحية محمد عوض تاج الدين لإتمام التعاقد على توريد 1000 سيارة إسعاف و1000 عيادة طبية متنقلة.

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وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد أن الوزيرة تستهل زيارتها لألمانيا بتفقد متحف مرسيدس بنز للسيارات بمدينة شتوتجارت ثم تعقد لقاء مع مجلس إدارة شركة مرسيدس، لإتمام التعاقد على توريد 1000 سيارة إسعاف و1000 عيادة طبية متنقلة، في إطار استراتيجية وزارة الصحة والسكان المصرية لتنفيذ المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

وأضاف مجاهد، أنَّه من المقرر أن تزور وزيرة الصحة مصنع شركة "WAS" الألمانية للسيارات، للوقوف على التجهيزات والتعديلات التي تجريها الشركة بالعيادات الطبية المتنقلة، وكذلك سيارات الإسعاف المتعاقد عليها مع شركة «مرسيدس»، حيث تقوم اللجنة الفنية المرافقة للوزيرة خلال الزيارة بمطابقة الشروط والمواصفات للسيارات واقتراح التعديلات فيما يخص أعمال (الميكانيكا والتحول الإسعافي والكهربي وكذلك التجهيزات الطبية وغير الطبية).

ولفت مجاهد، إلى أن زيارة وزيرة الصحة والسكان تتضمن أيضًا عقد لقاء مع مسؤولي شركة "سيمنز الألمانية" بمصنع الشركة في مدينة «إيرلانجن»، في إطار التعاون المستمر مع الشركة لدعم القطاع الصحي بمصر في مختلف المجالات وخاصة مجال التكنولوجيا الطبية.

المصدر: الوطن