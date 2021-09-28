مندوب إيران ردا على الإمارات: الجزر الثلاث جزء لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية

رفض مندوب إيران لدى الأمم المتحدة دعوة الإمارات إلى طهران لـ"إنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى" ووصف هذه القضية بأنها ناجمة عن "سوء فهم".

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وقال تخت روانجي اليوم الثلثاء إن "ادعاءات الإمارات حول الجزر الإيرانية الثلاث.. لا أساس لها من الصحة".

وأضاف: "إيران تكرر موقفها الثابت حيال هذه القضية وتؤكد أنها لا تعترف أصلا بوجود هكذا قضية خلافية بين البلدين.. الجزر جزء لا يتجزأ من الإراضي الإيرانية".

وتابع المندوب الإيراني: "رغم عدم اعتراف إيران بالادعاءات حول الجزر الثلاث، إلا أن علاقات حسن الجوار تجعلنا مستعدين لمحادثات ثنائية مع الإمارات لإنهاء سوء الفهم حول الموضوع".

وكان وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية خليفة شاهين المرر، في كلمة ألقاها في الجمعية العامة للأمم المتحدة، جدد الدعوة إلى إيران "لاحترام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار وحل النزاعات بالطرق السلمية، وإنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث".

المصدر: RT