الإعلام المغربي: زيارة غانتس إلى المغرب تنتظر تشكيل الحكومة

من المرتقب أن يقوم وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس رفقة وفد رفيع المستوى، بزيارة رسمية إلى المغرب هي الأولى من نوعها في إطار استئناف العلاقات بين البلدين، حسب وسائل إعلام مغربية.

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وذكرت جريدة "هسبريس" المغربية أن "مصادر" تتوقع أن تتم برمجة زيارة غانتس بعد تشكيل الحكومة الجديدة في الرباط، والتي من المنتظر أن يقوم الملك محمد السادس بتعيينها في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وكانت مصادر متطابقة ذكرت أن وزير الدفاع الإسرائيلي سيرافقه خبراء ومسؤولون يمثلون قطاع صناعة الأسلحة، لبحث فرص الاستثمار في مجال التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين.

ولم تستبعد المصادر ذاتها أن يتم التوقيع خلال هذه الزيارة على إنشاء مجموعة من المصانع الحربية في المغرب، في إطار التعاون الإستراتيجي بين البلدين.

ومن المقرر أن يبدأ المغرب تصنيع طائرات بدون طيار المعروفة باسم "كاميكاز"، بالتعاون مع إسرائيل، حسب تقارير صحافية أجنبية.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد قد قام بزيارة رسمية للرباط في أغسطس، هي الأولى له منذ استئناف العلاقات بين البلدين أواخر العام الماضي.

المصدر: "هسبريس"