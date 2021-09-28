كاتب مصري يطلق وصفا على لقاء وزيري خارجية مصر وسوريا.. ويوجه دعوة بشأن تركيا وإيران

وصف الكاتب المصري الكبير عبدالله السناوي، لقاء وزيري خارجية مصر وسوريا سامح شكري وفيصل المقداد، بأنه "خطوة راديكالية".

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وأضاف خلال لقاء لبرنامج "الحكاية"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب أن اللقاء دليل على انتقال العلاقة لأول مرة إلى الشكل الدبلوماسي، مؤكدا أن العلاقة في شكلها الرمزي شهدت اتصالات مستمرة على المستوى الأمني والاستخباراتي.

وأشار إلى أنه يؤيد خفض التوتر مع تركيا والحديث مع إيران من حيث المبدأ العام؛ للمساعدة في أمن الخليج وحل المشكلات بين العرب والإيرانيين، قائلًا إن الإيرانيين يطرقون الباب بانتظام منذ أيام حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

ولفت إلى أن مصر عليها أن تكون طرفًا في التحديات والتحركات التي يشهدها الإقليم وتحديد المصالح الاقتصادية والاستراتيجية ولعب دور مركزي، مشيرًا إلى أنه يدعم خفض التوتر مع تركيا بقوة، بسبب تأثير الأمر على الملف الليبي وشرق المتوسط.

المصدر: الشروق