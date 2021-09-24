وزير الخارجية السوري لنظيره المصري: العلاقات بين البلدين مهمة في ظل الروابط التاريخية التي تجمعهما

التقى وزير الخارجية السوري فيصل المقداد وزير الخارجية المصري سامح شكري بعد ظهر يوم الجمعة في نيويورك، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد المقداد على أهمية العلاقات بين البلدين خاصة في ظل الروابط التاريخية التي تجمعهما.

كما عرض الوزير السوري تطورات الأزمة في سوريا وأهمية حشد الجهود لحلها واحترام سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها.

وكان المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ قد قال في تغريدة على "تويتر" إن وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره السوري فيصل المقداد بحثا على هامش مشاركتهما في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك سبل إنهاء الأزمة في سوريا.

وأشار المتحدث إلى أن شكري والمقداد التقيا في مقر البعثة المصرية في نيويورك، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

بمقر البعثة المصرية في نيويورك… وزير الخارجية #سامح_شكري يستقبل الآن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، وذلك للتباحث حول سبل إنهاء الأزمة في سوريا. pic.twitter.com/Ea8Ms6TYVJ — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) September 24, 2021

وقبل اللقاء الذي يعد الأول من نوعه خلال الأزمة في سوريا، استقبل الوزير السوري عددا من الوزراء العرب والأجانب في نيويورك.

المصدر: سانا