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إيطاليا: إجراء الانتخابات الليبية بموعدها ليس مستحيلا

أخبار العالم العربي

إيطاليا: إجراء الانتخابات الليبية بموعدها ليس مستحيلا
Reuters
وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو
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قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إن إجراء الانتخابات في ليبيا في موعدها المقرر في الـ24 من ديسمبر "ليس مستحيلا".

وأشار دي مايو ردا على سؤال حول إمكانية إجراء الانتخابات في ليبيا، إلى أن "البعض يقول إنها مستحيلة، لكن تخيّل حكومة وحدة وطنية قبل عام كان قد يكون أيضا مستحيلا إلا أنها موجودة الآن"، في إشارة الى حكومة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة.

وتحدث دي مايو عن جهات لم يسمها، تحاول عرقلة الاستحقاق الانتخابي في ليبيا.

وقال: "لكن إذا أراد الشعب الليبي الانتخابات، فيجب منحها له، عبر إخراج كل القوات الأجنبية والمرتزقة المتناحرين في ليبيا".

المصدر: "آكي"

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