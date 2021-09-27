ليبيا.. رئيس البرلمان يؤكد ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها

أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح "ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها في 24 ديسمبر"، معتبرا أنها "الحل الوحيد لتحقيق إرادة الشعب وإنهاء الانقسام".

وقال المكتب الإعلامي لصالح في بيان له، إن صالح أكد خلال لقاء مع اتحاد الطلبة عقد بمدينة القبة لبحث قضايا ومشاكل الطلاب وشريحة الشباب بوجه عام، "ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها في 24 ديسمبر كونها الحل الوحيد لتحقيق إرادة الشعب الليبي وإنهاء حالة الانقسام والفوضى للوصول بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار".

وأضاف أن صالح أشار إلى أهمية دور الشباب في بناء مستقبل ليبيا وتقدم وازدهار البلاد، مشددا على أن الشباب هم عماد المجتمع.

وشدد على ضرورة دعم الطلبة في استكمال دراستهم لدرجات متقدمة من مراحل العلم والمعرفة لتحقيق التنمية البشرية والمجتمعية من خلال العلم.

المصدر: "بوابة إفريقيا الإخبارية"