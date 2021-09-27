تأييد حكم إعدام ضابط في السودان

أيدت محكمة الاسئتناف بأم درمان حكم إعدام ضابط بقوات الدعم السودانية، أدين بقتل متظاهر بعد ساعات من فض اعتصام في الـ3 من يونيو 2019.

وفي 24 مايو الفائت، أصدرت محكمة حكما بإعدام الضابط بقوات الدعم السريع يوسف محي الدين في قضية حنفي عبد الشكور، الذي قتل دهسا بسيارة عسكرية كان يقودها المدان.

وقالت محكمة الاسئتناف بأم درمان في حكمها، إنها "تؤيد الحكم بإعدام الرائد بقوات الدعم السريع يوسف محي الدين".

وأمرت برفع أوراق الدعوى إلى المحكمة لتأكيد حكمها أو خلافه، وهي آخر درجات التقاضي حسب القوانين السودانية الخاصة بالمحاكم.

وكان الشهود قد قالوا في إحدى جلسات المحاكمة إن المدان تعمد دهس القتيل، حيث حدث ذلك في حي الدوحة بمنطقة أم درمان.

وفي 5 أغسطس الفائت، قضت محكمة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان بإعدام 6 من عناصر قوات الدعم السريع، لقتلهم 6 طلاب أثناء تفريقهم احتجاجات سلمية نظمت في 29 يوليو 2019.

وقالت صحيفة "سودان تريبيون" إنه "يعرف عن قوات الدعم السريع التي يقودها نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو، ارتكابها انتهاكات إنسانية فظيعة خاصة في إقليم دارفور".

المصدر: "سودان تريبيون"