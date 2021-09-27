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وسائل إعلام: فلسطينيون يعثرون على سجل لعمليات الجيش الإسرائيلي

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وسائل إعلام: فلسطينيون يعثرون على سجل لعمليات الجيش الإسرائيلي
AP Nasser Nasser
فلسطينيون في مكان عملية شنتها القوات الإسرائيلية ضد نشطاء "حماس" في الضفة الغربية المحتلة وأسفرت عن مقتل عدد من الفلسطينيين
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عثر فلسطينيون على دفتر ملاحظات تابع للجيش الإسرائيلي في بلدة بدو بقضاء القدس، وذلك قرب مكان مقتل 3 فلسطينيين أمس الأحد، حسبما كشف موقع "عرب48" الإخباري اليوم الاثنين.

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وذكر الموقع أن الدفتر يضم سجل العمليات العسكرية التي نفذها العسكريون الإسرائيليون في المنطقة، مضيفا أنه لم يتضح إذ ما نجح الجيش باسترجاع دفتر الملاحظات.

وأفاد المحلل العسكري لموقع "واللا"، أمير بوحبوط، أنه خلال العملية العسكرية التي قام بها الجيش الإسرائيلي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، في بلدة بدو، وقتل خلالها 3 من عناصر "حماس" بزعم أنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية، فقد بقي في المنطقة دفتر ملاحظات يضم تفاصيل وسجل مواعيد العمليات التي ينوي الجيش القيام بها في المنطقة، حيث عثر عليه فلسطينيون.

وبحسب المحلل فقد امتنع المتحدث باسم الجيش عن الكشف عما إذا تمكن الجيش من استعادة الدفتر، مكتفيا بالقول إنه "خلال عملية أمس، فقد دفتر ملاحظات تابع لقائد القوة العسكرية. وبعد التحقيق يبدو إنه لا يوجد خوف من تسريب معلومات حساسة".

وتأتي هذه المعلومات، فيما أظهر تحقيق أولي أجراه الجيش الإسرائيلي أن اثنين من عناصره أصيبا بنيران صديقة في اشتباك مسلح وقع خلال حملة اعتقالات واسعة نفذتها قواته، فجر الأحد، في الضفة الغربية وقضاء القدس، وأدت إلى مقتل خمسة شبان فلسطينيين وإصابة واعتقال آخرين.

ورجحت القناة الإسرائيلية الرسمية "كان" أن تتواصل العمليات العسكرية المكثفة للجيش في الضفة خلال الأيام المقبلة، بهدف "العثور على أسلحة معدة لتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية".

 

المصدر: "عرب48"

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