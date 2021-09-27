 
مباشر

رصد زلزال بقوة 5.3 بمقياس ريختر في منطقة قريبة من مرسى مطروح المصرية

أخبار العالم العربي

رصد زلزال بقوة 5.3 بمقياس ريختر في منطقة قريبة من مرسى مطروح المصرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rdka

سجلت محطات رصد الزلازل المصرية يوم الاثنين 27 سبتمبر هزة أرضية بمنطقة كريت التي تبعد 460 كيلو مترا عن مرسى مطروح.

وأفاد بيان للدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية  بأن بيانات هذه الهزة الارضية  كالتالي:

تاريخ الحدوث : الاثنين الموافق 27/09/2021

وقت الحدوث والقوة: 20    17  08  صباحا بالتوقيت المحلى

قوة الزلزال: 5.3 درجة على مقياس ريختر

خط العرض: 25.19 شمالا                                                  

خط الطول: 35.12 شرقا

العمق: 10.3 كم

ولفت موقع صدى البلد إلى أن المعهد القومي المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية لم يشر إلى "حدوث خسائر داخل جمهورية مصر العربية، بينما وردت تقارير بحدوث خسائر في منطقة الزلزال في كريت".

المصدر: صدى البلد

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا