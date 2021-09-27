مستوطنون: رفعنا العلم الإسرائيلي في الأقصى 3 مرات وننتظر المزيد (صور)

رفع عدد من المستوطنين الإسرائيليين، صباح اليوم الاثنين، العلم الإسرائيلي في حرم المسجد الأقصى.

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وقالت صفحة "بأيدينا من أجل جبل الهيكل": رفعنا العلم الإسرائيلي 3 مرات هذا الصباح في باحات المسجد الأقـصى، وننتظر إحضار المزيد من الأعلام ورفعها خلال جولة "الاقتحام" القادمة اليوم بين الساعة الـ13:30-والـ14:30 (بالتوقيت المحلي)".

المصدر: RT