صحيفة: ميقاتي تلقى دعوة رسمية لزيارة الكويت وسيلبيها قريبا

كشفت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية نقلا عن مصادر واسعة الاطلاع أن رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، تلقى دعوة رسمية لزيارة الكويت، نقلها إليه سفيرها لدى بيروت عبد العال القناعي.

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وأشارت المصادر إلى أن "نجيب ميقاتي سيلبي هذه الزيارة في وقت قريب"، لافتة إلى أن "زيارة رئيس الحكومة اللبنانية لقطر مؤجلة إلى حين انتظار بعض الخطوات التي يجب اتخاذها ولا بد منها".

وكانت صحيفة "الجريدة الكويتية" قد نقلت عن مصادر دبلوماسية أن "رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، طلب موعدا لزيارة عدد من الدول من بينها السعودية، لكن الموعد لم يحدد بعد".

المصدر: "الجمهورية" + "الجريدة"