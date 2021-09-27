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صحيفة: ميقاتي تلقى دعوة رسمية لزيارة الكويت وسيلبيها قريبا

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صحيفة: ميقاتي تلقى دعوة رسمية لزيارة الكويت وسيلبيها قريبا
Reuters DALATI NOHRA
رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي
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كشفت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية نقلا عن مصادر واسعة الاطلاع أن رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، تلقى دعوة رسمية لزيارة الكويت، نقلها إليه سفيرها لدى بيروت عبد العال القناعي.

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صحيفة: ميقاتي طلب موعدا لزيارة دول عربية من بينها السعودية

وأشارت المصادر إلى أن "نجيب ميقاتي سيلبي هذه الزيارة في وقت قريب"، لافتة إلى أن "زيارة رئيس الحكومة اللبنانية لقطر مؤجلة إلى حين انتظار بعض الخطوات التي يجب اتخاذها ولا بد منها".

وكانت صحيفة "الجريدة الكويتية" قد نقلت عن مصادر دبلوماسية أن "رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، طلب موعدا لزيارة عدد من الدول من بينها السعودية، لكن الموعد لم يحدد بعد".

المصدر: "الجمهورية" + "الجريدة"

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