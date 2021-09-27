السودان.. اتفاق الحكومة ونظارات البجا على مرور صادر بترول دولة الجنوب

اتفقت حكومة السودان مع مجلس نظارات البجا والعموديات المستقلة في شرق البلاد على السماح لصادر بترول دولة جنوب السودان بالمرور عبر ميناء بشائر بعد إغلاق استمر أسبوعا.

جاء ذلك نتيجة اجتماع عقده وفد الحكومة برئاسة عضو مجلس السيادة شمس الدين كباشي ولجنة أمن ولاية البحر الأحمر، من جهة، ووفد مجلس نظارات البجا والعموديات المستقلة الذي يترأسه الناظر محمد الأمين ترك، من جهة أخرى، بفندق كورال ببورتسودان أمس الأحد.

الإجتماع المشترك بين وفد الحكومة ووفد مجلس نظارات البجا يتوصل إلى إتفاق بشأن السماح بمرور صادر بترول دولة جنوب السودان عبر ميناء بشائر https://t.co/45Jv5XDUZK#سونا#السودانpic.twitter.com/deT1us4bAo — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) September 26, 2021

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وقدم الوفد الحكومي خلال الاجتماع عددا من المقترحات لحل قضية شرق السودان شملت فتح الموانئ والطريق القومي، كما اقترح قيام مؤتمر جامع لأهل شرق السودان تكون مخرجاته ملزمة للحكومة وأهل شرق السودان.

وأكد كباشي خلال الإجتماع عدالة قضايا شرق السودان، مشيدا بالطريقة السلمية التى تم بها التعبير عنها.

وأعلن كباشي ضمان أمن الحراك الأهلي للمجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة وعدم التعرض له من أية جهة حتى يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن القضايا العالقة.

عضو السيادي كباشى يشهد إزالة المتاريس عن ميناء بشاير ويتسلم مذكرة بمطالب الشرق https://t.co/xeNyfss45T#سونا#السودانpic.twitter.com/WXfvWuZjXH — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) September 26, 2021

من جانبه، أكد الناظر محمد الأمين ترك قبولهم المبدئي بالمقترحات التي قدمها الوفد الحكومي وطلب إمهالهم مدة أسبوع للتشاور مع التنسيقيات المتحالفة مع المجلس التي لم تحضر الإجتماع.

وأشار موقع في "فيسبوك" إلى الاستمرار فى الاعتصام خلال مهلة الأسبوع "باستثناء تدفق البترول الخاص بوادر جنوب السودان".

وفي الأيام الأخيرة نظم مجلس نظارات البجا والعموديات المستقلة حملة اعتصامات في عدد من المنشآت الاستراتيجية بولاية البحر الأحمر، شملت إغلاق ميناء بورتسودان ومطارها وطرق رئيسية وخط أنابيب النفط المغذي للخرطوم.

يذكر أن المجلس الأعلى لنظارات البجا يمثل الزعماء الأهليين الذين يطالبون الحكومة السودانية بإلغاء اتفاق جوبا للسلام الذي تم التوصل إليه في أكتوبر 2020 بين الخرطوم والجماعات المتمردة.

المصدر: وكالة أنباء السودان + وسائل إعلام سودانية