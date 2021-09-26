تونس.. استقالات جديدة لقيادات من حركة النهضة

ارتفعت حصيلة الاستقالات في صلب حركة النهضة التونسية إلى 131 بعد الإعلان عن استقالة 18 عضوا تابعين للمكاتب الجهوية والمحلية وشورى الحركة.

وأكد القيادي السابق بالحركة عبد اللطيف المكي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء مساء يوم الأحد، أن الاستقالات الجديدة تعود للأسباب نفسها التي دفعته وأعضاء من الحركة إلى إعلان استقالتهم منها.

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وحول التوجه إلى تأسيس حزب جديد وما يروج في هذا الشأن، أفاد المكي بأنه من المؤكد أن يكون بينهم (المستقيلون) عمل مشترك، موضحا أن العمل في إطار حزب أو شكل آخر سيتحدد لاحقا.

وكان 113 قياديا في حركة النهضة قد أعلنوا فجر السبت عن استقالتهم الجماعية من الحزب بسبب ما وصفوه بـ"الإخفاق في معركة الإصلاح الداخلي".

وحمل البيان إمضاءات عدد من نواب البرلمان المعلقة أعماله وعدد من نواب المجلس الوطني التأسيسي وأعضاء مجلس شورى الحركة وعدد من مسؤولي الحزب مركزيا وجهويا.

وبرر الممضون على بيان الاستقالة قرارهم بأنهم خيروا تغليب التزامهم الوطني بالدفاع عن الديمقراطية والتحرر من الإكراهات المكبلة التي أصبح يمثلها الانتماء لحزب حركة النهضة.

كما حملوا قيادة الحركة المسؤولية عما انتهى إليه الوضع العام بالبلاد.

المصدر: وكالات