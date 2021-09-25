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تونس.. المستقيلون من "النهضة" يستعدون لتأسيس حزب جديد

أخبار العالم العربي

تونس.. المستقيلون من
Reuters
مقر حزب حركة النهضة في العاصمة تونس
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أفادت صحيفة "الشروق أون لاين" التونسية اليوم السبت بأن القياديين الذين استقالوا من حركة النهضة يستعدون لتأسيس حزب جديد.

وأضافت الصحيفة التونسية أن الحزب الجديد قد يضم شخصيات لا مرجعية إسلامية لها.

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استقالة أكثر من 100 قيادي من حركة
استقالة أكثر من 100 قيادي من حركة "النهضة" التونسية

وفي وقت سابق اليوم أعلن أكثر من 100 قيادي في "النهضة" في بيان لهم استقالتهم من الحركة، وبينهم نواب وأعضاء سابقون في المجلس التأسيسي وأعضاء في مجلس الشورى ومسؤولون جهويون.

ووقع 113 قياديا وأعضاء نهضويون على بيان استقالاتهم من الحزب، مشددين على أن السبب المباشر في الاستقالة الجماعية اعترافهم بالفشل في إصلاح الحزب من الداخل والإقرار بتحمل القيادة الحالية المسؤولية الكاملة في ما وصلت إليه الحركة من عزلة في الساحة الوطنية، بالإضافة إلى تحملها "قدرا هاما من المسؤولية في ما انتهى إليه الوضع العام بالبلاد من ترد فسح المجال للانقلاب على الدستور وعلى المؤسسات المنبثقة عنه". 

وقال البيان إن "الخيارات السياسية الخاطئة لقيادة حركة النهضة"، أدت إلى "عزلتها وعدم نجاحها في الانخراط الفاعل في أي جبهة مشتركة لمقاومة الخطر الاستبدادي الداهم الذي تمثله قرارات 22 سبتمبر 2021".

المصدر: صحيفة "الشروق أون لاين" التونسية

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