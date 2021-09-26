تونس.. مصرع شخص وإصابة 4 آخرين بعملية دهس في مدينة قصر هلال (فيديو)

أفادت وسائل إعلام تونسية مساء الأحد بأن سيارة خاصة دهست عددا من المواطنين بمدينة قصر هلال بولاية المنستير.

وأسفرت حادثة الدهس عن مصرع شخص وإصابة 4 آخرين تم نقلهم إلى المستشفى الجهوي "الحاج علي صوة" بقصر هلال لتلقي العلاج.

وأكدت إذاعة "جوهرة أف أم" أن قوات الأمن اعتقلت صاحب السيارة الذي نفذ عمليتي دهس بمدينتي صيادة وقصر هلال.

وأفادت الإذاعة بأنه لم تعرف بعد دوافع مرتكب العملية في انتظار التحقيق معه.

وذكرت الإذاعة نقلا عن بعض شهود العيان أن عملية الدهس كانت مقصودة من قبل سائق السيارة الذي حاول مواصلة التقدم في اتجاههم للتأكد من وفاتهم حسب قولهم.

المصدر: وسائل إعلام تونسية