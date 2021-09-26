الجزائر.. ترحيل القروي وشقيقه إلى سجن الحراش

أفادت صحيفة "الخبر" الجزائرية مساء يوم الأحد بترحيل رجل الأعمال التونسي رئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي وشقيقه غازي من حبسهما بقسنطينة، إلى سجن الحراش بالعاصمة.

وأفادت الصحيفة بأنه تمت إحالة ملف الشقيقين القروي من القطب المتخصص بقسنطينة إلى القطب الجزائي المتخصص بالعاصمة، حيث سيشرف قاضي التحقيق على استكمال مجريات التحقيق القضائي.

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وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الجزائي المتخصص بقسنطينة قد أمر في الـ4 من الشهر الجاري بإيداع القروي وشقيقه البرلماني غازي القروي و4 مواطنين جزائريين بينهم امرأة، رهن الحبس المؤقت مؤسسة إعادة التربية.

ويأتي ذلك بعد أن أنهت الشرطة القضائية بمدينة تبسة التحقيقات الأولية بخصوص دخول نبيل القروي وشقيقه التراب الجزائري بطريقة غير شرعية، مضيفة أنه تم توقيف 4 أشخاص، من بينهم امرأة، تورطوا في عملية تهريب الشقيقين التونسيين.

المصدر: صحيفة "الخبر" الجزائرية