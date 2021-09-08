هيئة الدفاع عن رئيس "قلب تونس": عقوبة الأخوين القروي قد تصل إلى المؤبد

أكد مروان حاجي عضو هيئة الدفاع عن رئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي وشقيقه غازي، توجيه تهمتين إلى موكليه قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد.

وأعلن حاجي أن تهمتي ''تهريب مهاجرين من قبل جماعة إجرامية منظمة'' و''دخول التراب الجزائري بطريقة غير شرعية'' تصل تصل عقوبتهما إلى الحكم المؤبد.

وأوضح خلال حديث في برنامج إذاعي أن القضية شهدت تطورات بعد التحقيق بسبب تورط أطراف أخرى، لأن عملية اجتياز الحدود تمت بطريقة منظمة ومخطط لها.

ونفى حاجي تقدم المتهمين بطلب لجوء سياسي إلى الجزائر، كما نفى وجود متابعات قضائية أخرى في حق المتهمين، مؤكدا أنهما في صحة جيدة وأنه كحقوقي يتابع ملف القضية عن كثف.

أما بخصوص تسليم الأخوين القروي لتونس، فقد أكد عضو هيئة الدفاع أن العملية تتم بموجب اتفاقيات مع الدولة التونسية.

وقد ألقي القبض على الأخوين القروي، الشهر الماضي، في مدينة تبسة الجزائرية وجرى إيقاف مجموعة من الأشخاص المتورطين في مساعدتهما على اجتياز الحدود البرية بولاية القصرين.

المصدر: "موزاييك أف أم"