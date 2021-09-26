القضاء يصدر حكما بحق رئيس الوزراء الجزائري الأسبق نور الدين بدوي

قضت محكمة سيدي امحمد في الجزائر العاصمة اليوم الأحد بإخضاع رئيس الحكومة الأسبق نور الدين بدوي للرقابة القضائية.

ووجهت لبدوي تهم فساد تتعلق "بإساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عامة وتحصيل مزايا غير مستحقة".

كما أمر قاضي التحقيق في ذات القضية بوضع والي محافظة تيزي وزو سابقا حسين واضح، تحت نظام الرقابة القضائية.

ووجهت لواضح تهم فساد تتعلق "بإساءة استغلال الوظيفة، وتبديد أموال عمومية وتلقي مزايا غير مستحقة".

تجدر الإشارة إلى أن بدوي تولى منصب محافظ ولاية قسنطينة وعدة ولايات أخرى، قبل تعيينه في منصب وزير التكوين المهني، وبعدها تم تعيينه وزيرا للداخلية إلى 11 مارس 2019، ثم رئيسا للحكومة حتى 19 ديسمبر 2019.

المصدر: صحيفة "النهار" الجزائرية