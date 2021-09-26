"سانا": "قسد" اختطفت 15 معلما من إحدى مدارس القامشلي

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن قوات "قسد" اختطفت 15 معلما في إحدى مدارس القامشلي بريف الحسكة، واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية أن "مسلحين تابعين لمليشيا "قسد" شنوا حملة مداهمات في عدد من الأحياء السكنية في مدينة القامشلي واختطفوا 15 مدرسا من مدرسة عبد المسيح حيداري بحي الوسطى بالمدينة بحجة خرق حالة الحظر الذي تفرضه الميليشيا على المناطق التي تستولي عليها".

وأشارت الوكالة إلى أن قوات "قسد" استولت على عدد من المدارس وألغت تدريس منهاج وزارة التربية السورية، ما أدى إلى تداعيات سلبية على واقع العملية التعليمية في الحسكة والقامشلي.

وأضافت أن "قسد" "تعمد إلى ملاحقة واختطاف المدرسين الذين يدرسون المنهاج الحكومي بهدف حرمان آلاف الأطفال من التعليم وإبقائهم في الجهل لتسهل السيطرة عليهم في المستقبل تنفيذا لمخططات مشغليها".

المصدر: "سانا"