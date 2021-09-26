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مراسلنا: سقوط 5 قذائف هاون على منطقة سكنية شرقي العراق

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مراسلنا: سقوط 5 قذائف هاون على منطقة سكنية شرقي العراق
Reuters
سقوط 5 قذائف هاون على منطقة سكنية شرقي العراق - صورة من الأرشيف -
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أفاد مراسل RT في العراق اليوم الأحد بسقوط 5 قذائف هاون على منطقة سكنية في محافظة ديالى شرقي البلاد.

وذكر مراسلنا أن 5 قذائف هاون مجهولة المصدر سقطت في ناحية قر تبه دون أن يعرف مصدرها.

وأضاف أن الصواريخ سقطت في البساتين المحيطة بالمنطقة دون أن توقع أي خسائر بشرية.

المصدر: RT

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