مراسلنا: سقوط 5 قذائف هاون على منطقة سكنية شرقي العراق

أفاد مراسل RT في العراق اليوم الأحد بسقوط 5 قذائف هاون على منطقة سكنية في محافظة ديالى شرقي البلاد.

وذكر مراسلنا أن 5 قذائف هاون مجهولة المصدر سقطت في ناحية قر تبه دون أن يعرف مصدرها.

وأضاف أن الصواريخ سقطت في البساتين المحيطة بالمنطقة دون أن توقع أي خسائر بشرية.

المصدر: RT