مراسلنا: سقوط 5 قذائف هاون على منطقة سكنية شرقي العراق
Reuters
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أفاد مراسل RT في العراق اليوم الأحد بسقوط 5 قذائف هاون على منطقة سكنية في محافظة ديالى شرقي البلاد.
وذكر مراسلنا أن 5 قذائف هاون مجهولة المصدر سقطت في ناحية قر تبه دون أن يعرف مصدرها.
وأضاف أن الصواريخ سقطت في البساتين المحيطة بالمنطقة دون أن توقع أي خسائر بشرية.
المصدر: RT
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