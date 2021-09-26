الجزائر.. تبون يكشف عن توقيت بدء إنتاج لقاح وطني مضاد لكورونا
Reuters
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أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عن إنتاج أول لقاح مصنوع بالجزائر ضد فيروس كورونا من مصنع صيدال قسنطينة، يوم 29 سبتمبر2021.
وأكد الرئيس تبون خلال لقاء الحكومة الولاة والذي جرى بقصر الأمم أن: "الجزائر ستنتج أول لقاح كورونا بالجزائر بمشاركة الشريك الصيني نهاية الشهر الجاري، و بهذا الإنجاز تكون الجزائر قد خطت خطوات كبيرة لتكون دولة قاطرة وليست مقطورة لأي كان".
المصدر: الإذاعة الجزائرية
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