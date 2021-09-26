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الجزائر.. تبون يكشف عن توقيت بدء إنتاج لقاح وطني مضاد لكورونا

أخبار العالم العربي

الجزائر.. تبون يكشف عن توقيت بدء إنتاج لقاح وطني مضاد لكورونا
Reuters
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
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أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عن إنتاج أول لقاح مصنوع بالجزائر ضد فيروس كورونا من مصنع صيدال قسنطينة، يوم 29 سبتمبر2021.

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وأكد الرئيس تبون خلال لقاء الحكومة الولاة والذي جرى بقصر الأمم أن: "الجزائر ستنتج أول لقاح كورونا بالجزائر بمشاركة الشريك الصيني نهاية الشهر الجاري، و بهذا الإنجاز تكون الجزائر قد خطت خطوات كبيرة لتكون دولة قاطرة وليست مقطورة لأي كان".

المصدر: الإذاعة الجزائرية

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