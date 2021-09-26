وزير خارجية الجزائر يعقد قرابة 40 لقاء على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة

عقد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة قرابة 40 لقاء مع نظرائه من مختلف دول العالم على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، لبحث التعاون والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

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وقال بيان للخارجية الجزائرية: "عرفت أروقة الأمم المتحدة الأمس نشاطا مكثفا لوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد رمطان لعمامرة، حيث تم استقباله الأمس من قبل الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش وعقد سلسلة من اللقاءات الثنائية مع نظرائه من كل من: سوريا، موريتانيا، إيران، مصر، نيكاراغوا، الهند وناميبيا".

وتابع البيان "المباحثات مع نظرائه من الدول الأعضاء تناولت أبرز المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي واستعراض جهود الجزائر الرامية لتعزيز السلم والأمن في جوارها الاقليمي، خاصة في ليبيا ومالي ومنطقة الساحل والصحراء، فضلا عن مواقفها المبدئية والثابتة دعما لقضايا التحرر في كل من فلسطين والصحراء الغربية".

جلسة عمل مع الأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريش، ناقشنا خلالها مستجدات الأوضاع في المنطقة لا سيما جهود الجزائر لترقية الحلول السلمية للأزمات في كل من ليبيا، مالي ومنطقة الساحل والصحراء. كما استعرضنا التحديات التي يواجهها مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية. pic.twitter.com/DlP9Fz6lFf — Ramtane Lamamra | رمطان لعمامرة (@Lamamra_dz) September 25, 2021

وأشار البيان إلى أن "الجهود التي تبذلها الدبلوماسية الجزائرية في هذا السياق نالت التقدير من قبل الجميع، لاسيما الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش الذي أعرب في بيان تم نشره في ختام جلسة العمل التي جمعته بالسيد لعمامرة، عن إشادته بالجهود المتواصلة التي تبذلها الجزائر في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل، مؤكدا دعمه الكامل لجهودها ومبادراتها".

لقائي بأعضاء الوفد الجزائري المشارك في أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة لتشجيعهم على مواصلة العمل باحترافية وبروح نضالية عالية في سبيل الدفاع عن المصالح العليا للوطن، تجسيدا للتعليمات السامية لرئيس الجمهورية الرامية لتعزيز مكانة 🇩🇿 كدولة محورية على الساحتين الإقليمية والدولية. pic.twitter.com/POsWSvCJbg — Ramtane Lamamra | رمطان لعمامرة (@Lamamra_dz) September 26, 2021

وجاء في البيان أن "رمطان لعمامرة شارك في ثلاث اجتماعات تناولت مواضيع هامة على غرار الطاقة والنظم الغذائية، فضلا عن الأزمة الليبية أين تسعى الدبلوماسية الجزائرية إلى مساعدة الأشقاء في ليبيا لتحقيق الحل السياسي المنشود".

وتابع البيان "عقد الوزير لعمامرة سلسلة من اللقاءات الثنائية مع نظرائه من كل من: روسيا، غانا، كينيا، المكسيك، كوبا، مالي وفنزويلا، كما أجرى لقاء مع المستشار الخاص لرئيس جمهورية جنوب السودان".

مشاورات مع وزير خارجية الهند، تركزت حول العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها، خاصة في المجال الاقتصادي تحضيرا للاستحقاقات الثنائية المقبلة.كما تبادلنا وجهات النظر حول عدد من القضايا الدولية والاقليمية، لاسيما تلك المطروحة على جدول أعمال مجلس الأمن باعتبار الهند عضوا غير دائم. pic.twitter.com/y8Qt7y1b8D — Ramtane Lamamra | رمطان لعمامرة (@Lamamra_dz) September 25, 2021

كما عقد وزير الخارجية الجزائري سلسلة لقاءات مع عدد من نظرائه من مختلف دول العالم تناولت العلاقات بين الجزائر وتلك الدول وقضايا إقليمية ودولية.

المصدر: الشروق