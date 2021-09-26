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تركيا: تحييد 6 مسلحين من الوحدات الكردية شمالي سوريا

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تركيا: تحييد 6 مسلحين من الوحدات الكردية شمالي سوريا
Reuters Khalil Ashawi
جنود أتراك في الشمال السوري (صورة أرشيفية)
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أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الأحد، تحييد 6 مسلحين ينتمون إلى "حزب العمال الكردستاني" و"وحدات حماية الشعب" الكردية في شمال سوريا.

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وذكرت الوزارة في بيان لها أن قواتها أحبطت "محاولة اعتداء جديدة" لتنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" على منطقة عملية "نبع السلام".

وأضافت أن قوات خاصة تركية تمكنت من تحييد 6 مسلحين من التنظيم كانوا يستعدون لشن هجوم يستهدف المنطقة، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

المصدر: الأناضول

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