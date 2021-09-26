تركيا: تحييد 6 مسلحين من الوحدات الكردية شمالي سوريا
أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الأحد، تحييد 6 مسلحين ينتمون إلى "حزب العمال الكردستاني" و"وحدات حماية الشعب" الكردية في شمال سوريا.
وذكرت الوزارة في بيان لها أن قواتها أحبطت "محاولة اعتداء جديدة" لتنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" على منطقة عملية "نبع السلام".
وأضافت أن قوات خاصة تركية تمكنت من تحييد 6 مسلحين من التنظيم كانوا يستعدون لشن هجوم يستهدف المنطقة، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
Terör örgütü PKK/YPG’nin bir saldırı teşebbüsü daha akamete uğratıldı. Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın müdahalesiyle etkisiz hâle getirildi.#MSB#TSKpic.twitter.com/2QCARjRuaO— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 26, 2021
المصدر: الأناضول
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