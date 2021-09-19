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تركيا تعلن تحييد 10 مسلحين أكراد في سوريا

أخبار العالم العربي

تركيا تعلن تحييد 10 مسلحين أكراد في سوريا
AP Emrah Gurel
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أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الأحد أن قواتها حيدت 10 مسلحين أكراد في شمال سوريا.

وأوضحت الوزارة، على حسابها في "تويتر"، أن هؤلاء المسلحين ينتمون إلى "حزب العمال الكردستاني" و"وحدات حماية الشعب" الكردية، مضيفة أنهم حاولوا مهاجمة منطقة عملية "نبع السلام" شمالي سوريا.

ولم تقدم الوزارة المزيد من التفاصيل عن العملية.

وفي بيان منفصل، أعلنت الوزارة عن تحييد خمسة من عناصر "حزب العمال الكردستاني" جراء عملية نفذت بمشاركة طائرات مسيرة في جبل هركول بولاية سيرت شرقي تركيا.

المصدر: RT + "الأناضول"

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