تركيا تعلن تحييد 10 مسلحين أكراد في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الأحد أن قواتها حيدت 10 مسلحين أكراد في شمال سوريا.

وأوضحت الوزارة، على حسابها في "تويتر"، أن هؤلاء المسلحين ينتمون إلى "حزب العمال الكردستاني" و"وحدات حماية الشعب" الكردية، مضيفة أنهم حاولوا مهاجمة منطقة عملية "نبع السلام" شمالي سوريا.

Kahraman Komandolarımız, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan teröristlere misliyle karşılık veren Kahraman Mehmetçik, bölgede 10 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hâle getirdi. pic.twitter.com/xHsF9PNcUI — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 19, 2021

ولم تقدم الوزارة المزيد من التفاصيل عن العملية.

وفي بيان منفصل، أعلنت الوزارة عن تحييد خمسة من عناصر "حزب العمال الكردستاني" جراء عملية نفذت بمشاركة طائرات مسيرة في جبل هركول بولاية سيرت شرقي تركيا.

المصدر: RT + "الأناضول"