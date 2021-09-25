ليبيا.. المنفي يحث المرشحين للانتخابات على مقاطعتها بحال عدم التوصل لإطار قانوني للتصويت

أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي أنه "سيحث المرشحين في الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر على عدم المشاركة، ما لم يكن هناك توافق بينهم على الإطار القانوني للتصويت".

وفي تصريح لوكالة "رويترز"، قال المنفي إن "هدفه هو ضمان أن تمضي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قدما كما هو مخطط لها".

وأضاف أن "عدم وجود رؤية للانتخابات والمرحلة القادمة هو خطر بحد ذاته".

وتابع أنه "سيحث المرشحين في الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر المقبل على عدم المشاركة، ما لم يكن هناك توافق بينهم على الإطار القانوني للتصويت".

وعن قوانين الانتخاب، قال إن "المشكلة ليست فقط مشكلة قانونية أو في سن هذه القوانين بل هي مشكلة سياسية أيضا".

وأردف قوله: "الأساس القانوني للانتخابات يجب أن يوافق عليه كل من البرلمان ومجلس الدولة، وهو هيئة استشارية تم إنشاؤها في عام 2015 من خلال اتفاق سياسي دعمته الأمم المتحدة يهدف إلى إنهاء الحرب الأهلية".

وتابع أن "الجزئية المتعلقة بقانون الانتخابات والقاعدة الدستورية، هذا مسار دستوري أكثر من هو ملتزم به هو مجلس النواب ومجلس الدولة".

المصدر: "رويترز"