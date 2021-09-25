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السودان يتسلم الشحنة الرابعة من منحة القمح الأمريكية

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السودان يتسلم الشحنة الرابعة من منحة القمح الأمريكية
Sputnik
السودان يتسلم الشحنة الرابعة من منحة القمح الأمريكية - صورة تعبيرية -
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أعلنت وكالة الأنباء السودانية "سونا" تسلم السودان شحنة جديدة من منحة القمح الأمريكية، كانت رابع شحنة من نوعها لهذا العام.

وأضافت الوكالة أن الشحنة المكونة من 50 ألف طن وصلت إلى ميناء بورتسودان ويتم تفريغها في الميناء.

وذكرت الوكالة أن السودان تسلم 3 شحنات من القمح الأمريكي، كل منها 48 ألف طن في يونيو ويوليو وأغسطس.

وأضافت أنه "من المتوقع وصول شحنات أخرى قبل نهاية العام حيث يبلغ إجمالي الشحنات لهذا العام 300 ألف طن".

وكانت الحكومة السودانية قد أعلنت في وقت سابق أن السودان لديه احتياطيات إستراتيجية من القمح والدقيق تكفي حتى أبريل 2022، لكن الوكالة نقلت عن مسؤول بوزارة التجارة والتموين قوله يوم السبت إن الاحتياطيات تكفي حتى نهاية العام الحالي.

المصدر: وكالات

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