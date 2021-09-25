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التحالف العربي يدمر صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون باتجاه نجران

أخبار العالم العربي

التحالف العربي يدمر صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون باتجاه نجران
Reuters
التحالف العربي يدمر صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون باتجاه مدينة نجران
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ذكر التلفزيون السعودي أن التحالف العربي بقيادة الرياض دمر يوم السبت صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون باتجاه مدينة نجران السعودية.

وقال التحالف إنه دمر موقعا عسكريا بمحافظة الجوف يستخدمه الحوثيون في إطلاق المسيرات المفخخة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن التحالف إحباط هجوم جوي جديد شنته جماعة "أنصار الله" على المملكة.

وذكر التحالف أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون باتجاه المملكة، منددا بـ" استمرار التصعيد الحوثي العدائي بتعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية".

ولم يعلن الحوثيون اليوم عن شنهم هجمات جديدة على السعودية.

المصدر: وكالات

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