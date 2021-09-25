محمد بن زايد يعزي السيسي بالمشير الراحل محمد حسين طنطاوي
أعرب الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات، عن تعازيه بوفاة المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع المصري الأسبق.
وفي تغريدة على حسابه في "تويتر"، قال محمد بن زايد: "رحم الله المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع المصري الأسبق".
وأضاف: "مواقفه الوطنية التاريخية حافظت على استقرار مصر وتماسك مؤسساتها في أصعب الظروف، خالص العزاء إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري وأسرة الفقيد الكريمة".
رحم الله المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع المصري الأسبق..مواقفه الوطنية التاريخية حافظت على استقرار مصر وتماسك مؤسساتها في أصعب الظروف، خالص العزاء إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري وأسرة الفقيد الكريمة.— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) September 25, 2021
المصدر: RT
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