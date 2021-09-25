مراسلنا: فتح منفذين حدوديين لإدخال الزائرين الإيرانيين إلى العراق
Reuters Essam Al Sudani
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أفاد مراسلنا في العراق، اليوم السبت، بأن السلطات العراقية فتحت منفذين حدوديين أمام الزائرين الإيرانيين الذين توافدوا لزيارة كربلاء في أربعينية الإمام الحسين.
وذكر مراسل RT، أن السلطات العراقية فتحت منفذي (الشلامچة) و(زرباطية) بشكل مؤقت لإدخال مجموعة من الزائرين الإيرانيين.
وأضاف أن الدخول يشمل الزائرين العالقين على الحدود فقط، ولن تبقى المنافذ مفتوحة بشكل مستمر.
المصدر: RT
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