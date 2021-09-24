آلاف الإيرانيين يبحثون عن طرق لدخول "العراق"

حاول آلاف الإيرانيين في منفذ شلامجة الدخول الى العراق للمشاركة في "مسيرة الأربعين".

ورغم اعلان الحكومتين العراقية والإيرانية منع دخول المسافرين عبر الحدود البرية خلال فترة أربعينية الإمام الحسين في إطار جهود مكافحة كورونا إلا أن آلاف الإيرانيين يقصدون المنافذ الحدودية يوميا بحثا عن طريقة لدخول العراق.

المصدر: وكالات