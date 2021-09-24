مصر.. ضبط حيوانات برية غير مرخصة بمزارع في الجيزة (صور)

شنت الجهات المختصة في مصر حملة أمنية بنطاق مديرية أمن الجيزة بعد ورود معلومات بوجود حيوانات غير مرخصة بمزارع منطقة الريف الأوروبي على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي.

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ونجحت الحملة في ضبط 4 محنطات متنوعة و 90 حيوانا بريا بينها 4 ببغاوات كوكاتو صفراء و17 ببغاء درة مطوقة، و26 ببغاء رمادية إفريقية و3 قرود من نوع النيل الأزرق إفريقي، و20 سلحفاة سودانية و4 ببغاوات مكاو و8 قرود من نوع باتاس علاوة على 5 قردة مونا و3 سلاحف برية مصرية بالمخالفة للقانون.

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومصادرة الحيوانات المذكورة وإيداعها بحديقة الحيوان لرعايتها.

جديرا بالذكر أن حيازة الحيوانات البرية في مصر تتطلب تصاريح جهاز شؤون البيئة وادعى تجار الحياة البرية بأنهم يملكون تصاريح من جهة حكومية ولكن هذا الترخيص لا يغني عن موافقة الجهات الحكومية المعنية.

المصدر: اليوم السابع