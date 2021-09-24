خبير يكشف عن خطوة إثيوبيا القادمة في سد النهضة.. ويدعو مصر والسودان للمواجهة

قال خبير التفاوض الدولي السوداني والعضو المستقيل باللجنة الفنية الأولى لسد النهضة أحمد المفتي إن الموقف الإثيوبي الحالي تجاه السد واستمرار تشييده، يعني مواصلة الملء الأحادي للسد.

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وأضاف المفتي عبر فيسبوك، أنه لا بد من توافق السودان ومصر على موقف موحد لمجابهة الموقف الإثيوبي، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تواصل إثيوبيا التشييد فور انحسار المياه عن مواقع البناء.

وتابع: إثيوبيا تدعي أن التشييد يعطيها الحق في الملء الأحادي مدعية أنه لا معنى لتشييد سد لا يعقبه ملء.

وتساءل: ماذا أعد كل من السودان ومصر لمجابهة ذلك الموقف؟ إن لم يكونا قد أعدا أي موقف فإننا نحثهما على أن يشرعا فورا في التوافق على موقف موحد قبل أن تبدأ إثيوبيا في مواصلة التشييد.

المصدر: RT