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دبلوماسي جزائري: قد نلجأ إلى إجراءات تصعيدية إزاء المغرب

أخبار العالم العربي

دبلوماسي جزائري: قد نلجأ إلى إجراءات تصعيدية إزاء المغرب
Reuters
الجزائر
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صرح دبلوماسي جزائري كبير اليوم الجمعة بأن بلاده قد تلجأ إلى إجراءات تصعيدية في خلافها مع المغرب وتتخذ المزيد من الخطوات بعد قطع العلاقات وإغلاق المجال الجوي.

وقال عمار بلاني مسؤول ملف دول المغرب العربي بوزارة الخارجية الجزائرية لـ"رويترز": "إن من غير الممكن استبعاد اللجوء لإجراءات إضافية"، ولم يحدد بلاني طبيعة هذه الإجراءات.

والعلاقات بين الدولتين الجارتين في شمال إفريقيا ليست على ما يرام منذ عقود، حيث أغلقت الجزائر والمغرب حدودهما منذ عام 1994، لكنها تدهورت إثر تصاعد الخلاف مرة أخرى على إقليم الصحراء الغربية في العام الماضي.

ويعتبر المغرب أن الصحراء الغربية جزءا من أراضيه لكن جبهة "البوليساريو" تسعى لاستقلال المنطقة.

المصدر: رويترز

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