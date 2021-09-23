إعلامي مصري يتقدم ببلاغ ضد شخص حرض على قتل وزير الأوقاف

تقدم الإعلامي المصري مصطفى بكري ببلاغ لوزارة الداخلية، مطالبا فيه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أحد الأشخاص بسبب "تحريضه على قتل وزير الأوقاف محمد جمعة".

وقال بكري: "المدعو صلاح الإمام، قام بعمل منشور يحرض فيه ضد الدولة ويسب المشير طنطاوي ولا بد من محاسبة من يحرض ضد الدولة ومؤسساتها".

وأضاف: "هذا الشخص، حرض أيضا على قتل وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وقال نصا في أحد منشوراته على موقع فيسبوك، إن وزير الأوقاف، مشكوك في إسلامه".

وتابع أن "هذا المدعو يشكك في ملة الوزير وانتمائه للدين"، مؤكدا أنه "لا يمكن بكل حال من الأحوال أن يترك شخص يحرض بالقتل ضد وزير الأوقاف".

المصدر: صدى البلد