سرقة من الداخل.. الأمن المصري يلقي القبض على المتهمين بسرقة أحد البنوك (صورة)

شهد فرع أحد البنوك المصرية واقعة سرقة خطط لها بدقة ونفذها ثلاثة متهمين بينهم موظفان في البنك، قبل أن تعلن الشرطة القبض عليهم.

وقالت وزارة الداخلية في بيان على "فيسبوك" إن أجهزة الأمن تولت التحقيق بعد أن أبلغ مدير فرع "البنك الزراعي" بإحدى قرى محافظة الشرقية شمال العاصمة القاهرة عن سرقة مبلغ من خزينة البنك.

وقالت الداخلية إن جهود فريق البحث أسفرت عن تحديد مرتكبي الجريمة وهم ثلاثة أشخاص، أحدهم يعمل موظف أمن إداري في البنك، ويقيمون جميعهم في بندر مشتول السوق.

وأفادت الداخلية بأن موظف الأمن قام بالتخطيط للسرقة نظرا لطبيعة عمله، حيث أعد المتهمون حفارة كهربائية ومفكا وعتلة حديدية.

وعقب انتهاء العمل بالبنك وانصراف جميع العاملين حضر المتهمون وقاموا بفتح الباب الجانبى للبنك وصعدوا للطابق الثالث ثم تعاونوا في فك المسامير الخاصة بقفل حجرة الخزينة هناك وولوجوا إلى داخلها، قبل أن يتعاونوا على كسر الخزنة بالأدوات المشار إليها.

ثم نجح الثلاثة في الدخول إلى حجرة مدير الفرع حيث سرقوا جهاز الـDVR الخاص بتسجيل كاميرات المراقبة، قبل التخلص منه بأحد المجاري المائية.

وعقب القبض على المتهمين أرشدوا إلى جزء من المبلغ المسروق الذي لم يكشف عن قيمته الإجمالية، حيث أنفقوا باقي المبلغ على متطلباتهم الشخصية.

المصدر: الداخلية المصرية